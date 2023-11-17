В этом году около двенадцати человек отправлено в больницу из-за конфет с каннабисом в Осаке

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Осака, 16 ноября (Jiji Press). Около двенадцати человек были отправлены в больницу в префектуре Осака на западе Японии в этом году после употребления жевательных конфет, предположительно содержащих вещества, полученные из каннабиса, сообщили источники в полиции префектуры.

Полиция Осаки проводит тесты, чтобы определить, действительно ли жевательные конфеты содержат вещества, связанные с каннабисом.

По данным полиции, в сентябре четыре человека были доставлены в больницу после того, как съели жевательные конфеты, но у них были лишь лёгкие симптомы. Один из них сказал, что жевательные конфеты были куплены у кого-то через социальные сети.

Предполагается, что жевательные конфеты продала компания из города Осака. Полиция префектуры предостерегает людей от покупки таких продуктов.

Ранее в этом месяце шесть человек почувствовали недомогание после употребления жевательных конфет, раздаваемых посетителем праздника в Коганэи в Токио.

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