В этом году около двенадцати человек отправлено в больницу из-за конфет с каннабисом в Осаке
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Осака, 16 ноября (Jiji Press). Около двенадцати человек были отправлены в больницу в префектуре Осака на западе Японии в этом году после употребления жевательных конфет, предположительно содержащих вещества, полученные из каннабиса, сообщили источники в полиции префектуры.
Полиция Осаки проводит тесты, чтобы определить, действительно ли жевательные конфеты содержат вещества, связанные с каннабисом.
По данным полиции, в сентябре четыре человека были доставлены в больницу после того, как съели жевательные конфеты, но у них были лишь лёгкие симптомы. Один из них сказал, что жевательные конфеты были куплены у кого-то через социальные сети.
Предполагается, что жевательные конфеты продала компания из города Осака. Полиция префектуры предостерегает людей от покупки таких продуктов.
Ранее в этом месяце шесть человек почувствовали недомогание после употребления жевательных конфет, раздаваемых посетителем праздника в Коганэи в Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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