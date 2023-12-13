Фуса Тацуми, старейшая жительница Японии, умерла в возрасте 116 лет
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Осака, 12 декабря (Jiji Press). Фуса Тацуми, старейшая женщина в Японии, умерла 12 джекабря в возрасте 116 лет, по словам её семьи.
Тацуми из города Касивара в префектуре Осака на западе Японии умерла от старости в больнице префектуры.
«Я думаю, что она прекрасно держалась до такого возраста», – сказал старший сын Тацуми, 76-летний Кандзи.
По данным министерства здравоохранения, Тацуми, родившаяся в апреле 1907 года, стала старейшим человеком в стране после смерти 119-летней женщины в городе Фукуока на юго-западе Японии в апреле 2022 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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