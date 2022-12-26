Наибольшая средняя продолжительность жизни в Японии зарегистрирована в преф. Сига у мужчин и в преф. Окаяма у женщин

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Токио, 23 декабря (Jiji Press). В префектуре Сига зарегистрирована самая высокая средняя продолжительность жизни мужчин, на 2020 год она составила 82,73 года, у женщин этот показатель выше всего в префектуре Окаяма, составляя 88,29 года, сообщило министерство здравоохранения.

С другой стороны, в конце списка долголетия как для мужчин, так и для женщин оказалась префектура Аомори: 79,27 года и 86,33 года соответственно. Министерство проводит исследование ожидаемой продолжительности жизни по префектурам каждые пять лет.

Второй опрос подряд показал, что в префектуре Сига наибольшая продолжительность жизни мужчин.

Последнее исследование также показало, что преф. Нагано заняла второе место по долголетию мужчин (82,68 года), за ней следуют Нара (82,40 года), Киото (82,24 года) и Канагава (82,04 года).

Для женщин Окаяма показала самую большую среднюю продолжительность жизни, опередив преф. Нагано, которая возглавляла список в двух предыдущих опросах. Второе место заняла Сига (88,26 года), за ней следует Киото (88,25 года). Преф. Нагано заняла четвёртое место с возрастом 88,23 года, а Кумамото – пятое, 88,22 года.

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