Правительство США одобрило продажу Японии ракет класса «воздух-воздух»

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Вашингтон, 15 декабря (Jiji Press). Правительство США сообщило, что оно одобрило продажу Японии ракет класса «воздух-воздух» малой и средней дальности и сопутствующего оборудования на сумму примерно 283 миллиона долларов.

Целью продаж, о которой было доведено до сведения Конгресса, является усиление сдерживания Японии в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай предпринимает все более гегемонистские шаги.

«Предлагаемая продажа улучшит способность Японии противостоять текущим и будущим угрозам в регионе» – говорится в заявлении правительства США.

Япония закупит у США высокоэффективные ракеты, такие как 44 единицы тактической ракеты AIM-9X Sidewinder Block II и 120 единиц усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120C-8 (AMRAAM).

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