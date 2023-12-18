Правительство Японии отложило решение ключевых вопросов обороны
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Токио, 17 декабря (Jiji Press). Японское правительство ускоряет свои усилия по усилению сдерживания – например, оно решило ускорить запланированное внедрение ракет большой дальности, которые могут напрямую атаковать военные центры других стран.
Но решения по ключевым вопросам обороны были отложены, поскольку основы администрации премьер-министра Кисиды Фумио пошатнулись – главным образом из-за громкого скандала, связанного с фондами для подкупа, связанными с партиями по сбору средств во фракциях его правящей Либерально-демократической партии.
16 декабря исполняется год со дня принятия решения кабинета министров по трём ключевым документам правительства, связанным с обороной, включая Стратегию национальной безопасности, которая призывает страну обладать потенциалом контрудара.
На пресс-конференции 15 декабря министр обороны Кихара Минору объявил о плане перенести на один год с 2026 финансового года развертывание модернизированной версии разработанной внутри страны ракеты класса «земля-корабль» Тип 12 с дальностью стрельбы более 1000 километров.
В октябре Япония договорилась с Соединёнными Штатами о покупке американских крылатых ракет «Томагавк» на год раньше, чем планировалось ранее.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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