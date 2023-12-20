Китайские эксперты стремятся учиться у Японии решению проблем старения общества

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Пекин, 19 декабря (Jiji Press). Эксперты в Китае стремятся перенять опыт Японии, чтобы разработать меры по решению проблемы старения населения, поскольку люди в возрасте 65 лет и старше сейчас составляют около 15 процентов населения Китая.

По прогнозам, в 2050 году доля таких пожилых людей в Китае достигнет 29 процентов, тогда как Япония уже достигла такого уровня, сказал Ду Пэн, директор Института геронтологии Китайского университета Жэньминь.

Ду сказал, что среди сопутствующих усилий Японии китайские эксперты уделяют особое внимание инициативам, направленным на содействие социальной вовлечённости пожилых людей.

Ду также заинтересован в координации между медицинскими службами и службами сестринского ухода после того, как во время своего визита в Японию 20 лет назад он уви

дел медицинские учреждения и учреждения сестринского ухода, расположенные рядом.

Между Китаем и Японией продолжаются обмены соответствующими экспертами. Ду часто посещает научные конференции в Японии, а его университет посещают японские эксперты.

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