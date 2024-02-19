Фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» получил две премии Annie Awards

Новости

Лос-Анджелес, 17 февраля (Jiji Press). Фильм японского режиссёра Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» получил премии Annie Awards за лучшую анимацию персонажей и лучшую раскадровку.

На 51-й церемонии вручения наград Annie Awards, состоявшейся в Лос-Анджелесе, «Человек-паук: Через вселенные» был признан лучшим полнометражным фильмом, что считается высшей наградой.

Хонда Такэси, режиссёр анимации фильма Миядзаки, получил приз за лучшую анимацию персонажей.

По словам Хонды, он твёрдо верит, что Миядзаки начнёт подготовку к следующей работе, и он выразил надежду, что снова будет работать с этой легендой анимации.

Хисаиси Дзё, композитор, который долгое время отвечал за музыку к произведениям Миядзаки, в том числе к «Мальчику и цапле», был среди тех, кто получил премию Winsor McCay Awards в знак признания вклада в развитие анимации.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме