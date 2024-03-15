Масштабное землетрясение в районе Токио может нанести ущерб в 1000 трлн йен
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Токио, 14 марта (Jiji Press). Если в столичном районе Токио произойдет сильное землетрясение, это приведёт к экономическому ущербу на общую сумму 1 001 триллион йен, сообщило Японское общество инженеров-строителей.
Правительство Японии уже прогнозирует потерю активов в размере 47 триллионов йен как прямой ущерб от такого землетрясения на основе сценария, представленного в 2013 году Центральным советом по управлению стихийными бедствиями.
На этот раз подсчитали, что косвенные убытки, в том числе от приостановки производственной деятельности из-за поломок дорог и мостов, достигнут 954 триллионов йен примерно через 20 лет после землетрясения.
В дополнение к прямым и косвенным потерям, общество прогнозирует, что налоговые поступления центральных и местных органов власти снизятся в общей сложности на 36 триллионов йен и что им потребуется 353 триллиона йен на восстановительные работы.
Но общество также заявило, что экономический ущерб может быть уменьшен на 39 процентов, или 369 триллионов иен, если заранее инвестировать 21 триллион иен или более в то, чтобы сделать дороги, порты и здания более сейсмоустойчивыми.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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