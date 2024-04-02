Рекордно высокая мартовская температура отмечена в Токио и в других местах в Японии

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Токио, 31 марта (Jiji Press). 31 марта температура повысилась главным образом в регионах Канто-Косин в восточной и центральной Японии, при этом в Токио и многих других местах отмечены самые высокие значения за март с момента начала наблюдений, согласно данным Японского метеорологического агентства.

На наблюдательных пунктах в городе Футю в Токио и районе Тиёда в центре японской столицы зафиксировано повышение температуры до 28,6 градуса Цельсия и 28,1 градуса соответственно. Оба показателя стали рекордными для этих мест за март.

В общей сложности более чем на 60 объектах были зарегистрированы рекордно высокие мартовские температуры. Среди них в Маэбаси, столице префектуры Гумма на востоке Японии, зафиксирована температура 27,4 градуса, в Йокогаме, столице префектуры Канагава, к югу от Токио, 26,9 градуса, в городе Кодзагава в западной префектуре Вакаяма – 26,7 градуса, и в городе Мима, префектура Токусима – 27,7 градуса.

По данным агентства, эти районы накрыл тёплый воздух с юга.

Среди других муниципалитетов максимальная дневная температура составила 28,6 градусов в Кофу, столице префектуры Яманаси, к западу от Токио, и 28,5 градусов в токийском районе Нэрима, хотя эти показатели не были самыми высокими для марта.

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