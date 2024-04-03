Сильное землетрясение на Окинаве и предупреждение о цунами

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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Утром в префектуре Окинава, на самом юге Японии, произошло мощное землетрясение, вызвавшее предупреждение о цунами.

Землетрясение произошло недалеко от Тайваня около 8:58 утра, зарегистрировано 4 балла по японской шкале сейсмической интенсивности (7 баллов) в городе Ёнагуни на Окинаве.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о цунами в районе главного острова Окинава и в районе Миякодзима-Яэяма, охватывающем эти острова, расположенные недалеко от Тайваня.

По данным агентства, землетрясение произошло неглубоко и имело предполагаемую магнитуду 7,5.

В агентстве сообщили, что цунами высотой 30 сантиметров наблюдалось в Ёнагуни в 9:18 утра.

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