Сильное землетрясение на Окинаве и предупреждение о цунами
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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Утром в префектуре Окинава, на самом юге Японии, произошло мощное землетрясение, вызвавшее предупреждение о цунами.
Землетрясение произошло недалеко от Тайваня около 8:58 утра, зарегистрировано 4 балла по японской шкале сейсмической интенсивности (7 баллов) в городе Ёнагуни на Окинаве.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о цунами в районе главного острова Окинава и в районе Миякодзима-Яэяма, охватывающем эти острова, расположенные недалеко от Тайваня.
По данным агентства, землетрясение произошло неглубоко и имело предполагаемую магнитуду 7,5.
В агентстве сообщили, что цунами высотой 30 сантиметров наблюдалось в Ёнагуни в 9:18 утра.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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