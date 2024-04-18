Сильное землетрясение в префектурах Эхимэ и Коти в Японии

Новости

Токио, 17 апреля (Jiji Press). Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в западной части Японии, главным образом в префектурах Эхимэ и Коти, вечером 17 апреля.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 23:14, его сила составила менее 6 баллов, что является третьим по величине уровнем по шкале сейсмической интенсивности страны, в пос. Айнан в преф. Эхимэ и городе Сукумо в преф. Коти.

В агентстве заявили, что землетрясение вряд ли вызовет цунами.

Землетрясение произошло на глубине около 50 километров в проливе Бунго, разделяющем японские острова Кюсю и Сикоку.

По данным местной пожарной службы, женщина в пос. Айнан в возрасте 70 лет была доставлена ​​в больницу после потери сознания.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме