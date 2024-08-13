Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Туркменистана
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 12 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, которые продолжались около 10 минут с каждым из них.
Кисида объяснил двум лидерам, что он отменил свою поездку в Центральную Азию после того, как Японское метеорологическое агентство опубликовало экстренную информацию о возросшем риске сильного землетрясения в Нанкайском жёлобе.
По данным МИД Японии, стороны проявили понимание в связи с отменой визита.
Премьер-министр сообщил о неизменной приверженности Японии укреплению отношений со странами Центральной Азии и о своём желании перенести свою поездку в регион.
Кисида планировал посетить Казахстан, Узбекистан и Монголию с 9 по 12 августа. В ходе поездки в Казахстане должен был состояться первый саммит между Японией и пятью странами Центральной Азии, включая Таджикистан и Туркменистан.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японское метеорведомство впервые выпустило предупреждение о возможном мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба после землетрясения 6 баллов в Миядзаки и предупреждения о цунами для 5 префектур
- Землетрясение на полуострове Ното и быстрый приход цунами: возымели ли действие уроки Великого восточно-японского землетрясения?
- Землетрясение в Ното снизило ВВП Японии на 200 миллиардов йен, согласно оценкам правительства
- Молодые волонтёры оказывают помощь жертвам землетрясения в Ното
- В результате землетрясения в Ното образовалось 2,44 миллиона тонн отходов
- Япония одобрила пакет помощи после землетрясения в Ното, включающий туристические субсидии
- Канадзава, популярное туристическое направление, страдает от массовой отмены бронирования после землетрясения в Ното
- В связи с землетрясением в Ното вновь раздаются призывы отменить выставку Экспо в Осаке
- После землетрясения в Ното повреждены более 30 000 домов