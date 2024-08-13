Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Туркменистана

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Токио, 12 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, которые продолжались около 10 минут с каждым из них.

Кисида объяснил двум лидерам, что он отменил свою поездку в Центральную Азию после того, как Японское метеорологическое агентство опубликовало экстренную информацию о возросшем риске сильного землетрясения в Нанкайском жёлобе.

По данным МИД Японии, стороны проявили понимание в связи с отменой визита.

Премьер-министр сообщил о неизменной приверженности Японии укреплению отношений со странами Центральной Азии и о своём желании перенести свою поездку в регион.

Кисида планировал посетить Казахстан, Узбекистан и Монголию с 9 по 12 августа. В ходе поездки в Казахстане должен был состояться первый саммит между Японией и пятью странами Центральной Азии, включая Таджикистан и Туркменистан.

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