МАГАТЭ отобрало пробы ставриды и морского леща у побережья префектуры Фукусима для измерения радиоактивных веществ с участием Китая и других стран

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Ивакити, префектура Фукусима, 9 октября (Jiji Press) -- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 9 октября отобрало пробы морепродуктов, включая ставриду и морского леща, у побережья префектуры Фукусима в рамках морских исследований после сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO. Пробы были выгружены в рыбном порту города Иваки и предварительно обработаны в качестве образцов. Затем концентрация радиоактивных веществ будет измерена независимо лабораториями МАГАТЭ, Японии, Китая, Южной Кореи и Швейцарии. МАГАТЭ повысит достоверность результатов, сравнив и оценив данные анализов каждой лаборатории.

Исследовательская группа подготовит фарш из шести видов рыб, включая камбалу, отловленную в начале этого месяца, и отправит образцы в каждую аналитическую лабораторию. Китай, Южная Корея и Швейцария были назначены МАГАТЭ в качестве исследовательских институтов третьих стран для участия в этом процессе.

Подобный отбор и анализ проб морепродуктов у побережья префектуры Фукусима в рамках такой структуры проводился и в прошлом году. Правительство Китая 20 сентября заявило о намерении постепенно возобновить импорт японских морепродуктов, если их безопасность будет подтверждена при усиленном мониторинге МАГАТЭ, после того как ранее был введен запрет на их ввоз из-за сброса очищенной воды. Однако сроки возобновления импорта остаются неясными.

Представитель Агентства по рыболовству, присутствовавший при отборе проб 9 октября, заявил: «Мы подтверждаем, что японские морепродукты безопасны, и хотим, чтобы люди ели их без опасений. Мы надеемся, что иностранные граждане также поймут, что наши проверки проводятся должным образом».

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