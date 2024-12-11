Японский премьер-министр заинтересован в создании азиатской версии НАТО
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Токио, 10 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру вновь выразил своё стремление создать азиатскую версию НАТО.
Сдерживание, оказываемое Соединёнными Штатами, относительно ослабло, сказал Исиба, говоря о ситуации в сфере безопасности в Восточной Азии, на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии.
«Как нам поддерживать баланс сил (в регионе) – это очевидный вопрос, который мы должны задавать, размышляя о военных вопросах», – сказал он.
Признавая, что существуют проблемы с толкованием конституции в отношении коллективной обороны, Исиба заявил: «Решить с самого начала о том, что (коллективная оборона) не должна быть разрешена, – значит просто отказаться от такой мысли».
Говоря о недавно принятом экономическом пакете, Исиба заявил, что центральное правительство будет способствовать принятию мер по отражению роста цен и затрат на рабочую силу в контрактах на государственные закупки между местными органами власти и компаниями.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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