[Видео] На канатной дороге в Японии готовят вяленого лосося для медвежьей фермы
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Канатная дорога на медвежьей ферме Ноборибэцу (город Ноборибецу, Хоккайдо) используется также для приготовления вяленого лосося – рыбу подвешивают к гондоле, чтобы приготовить её кормления медведей. К концу марта следующего года будет произведено около 120 вяленых рыб. 16 декабря [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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