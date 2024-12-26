[Видео] На канатной дороге в Японии готовят вяленого лосося для медвежьей фермы

Общество Экология

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Канатная дорога на медвежьей ферме Ноборибэцу (город Ноборибецу, Хоккайдо) используется также для приготовления вяленого лосося – рыбу подвешивают к гондоле, чтобы приготовить её кормления медведей. К концу марта следующего года будет произведено около 120 вяленых рыб. 16 декабря [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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