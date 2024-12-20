Премьер-министры Японии и Южной Кореи подтвердили сотрудничество по проблемам, связанным с Северной Кореей
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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его южнокорейский коллега Хан Дук Су договорились о сотрудничестве по делам Северной Кореи в ходе своих первых переговоров по телефону с тех пор, как в начале этого месяца президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент.
Хан занял место Юна после того, как президент был отстранён от исполнения обязанностей после импичмента, объявленного 14 декабря.
В ходе 20-минутных телефонных переговоров Исиба и Хан договорились, что Япония и Южная Корея будут поддерживать и развивать свои отношения, а также поддерживать тесную связь.
Они подтвердили важность поддержания тесного сотрудничества между Японией и Южной Кореей, а также между этими двумя странами и Соединёнными Штатами по таким вопросам, как ядерное и ракетное развитие Северной Кореи.
Хан подчеркнул, что основная политика его страны по дальнейшему развитию отношений с Японией остаётся неизменной.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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