Япония и Южная Корея договорились сохранить динамику улучшения отношений
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Сеул, 13 января (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его южнокорейский коллега Чо Тэ Ёль согласились, что двум странам необходимо сохранить динамику улучшения отношений, несмотря на политические потрясения в Южной Корее.
На совместной пресс-конференции с Чо после встречи в Сеуле Ивая дал понять, что Япония желает продолжить челночную дипломатию с Южной Кореей или взаимные визиты лидеров двух стран.
«Отношения между Японией и Южной Кореей становятся всё более важными в сложной стратегической обстановке», – сказал Ивая.
Чо заявил, что Южная Корея полна решимости неуклонно развивать отношения с Японией при любых обстоятельствах.
На встрече Ивая и Чо поделились обеспокоенностью тем, что Северная Корея активизирует свои ядерные и ракетные разработки и укрепляет военное сотрудничество с Россией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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