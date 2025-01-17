Начала работать независимая миссия Японии в НАТО
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Лондон, 15 января (Jiji Press). Миссия Японии при НАТО заявила, что она стала независимой от посольства Японии в Брюсселе организацией.
Этот шаг направлен на укрепление сотрудничества в сфере безопасности между Японией и НАТО, а также на содействие стратегическому взаимодействию между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и Атлантическим регионом.
Пост нового посла Японии при НАТО занял Идзава Осаму, бывший посол в Сенегале, Кабо-Верде и Гамбии.
Посол Японии в Бельгии Миками Масахиро больше не является одновременно послом миссии Японии при НАТО.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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