Начала работать независимая миссия Японии в НАТО

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Лондон, 15 января (Jiji Press). Миссия Японии при НАТО заявила, что она стала независимой от посольства Японии в Брюсселе организацией.

Этот шаг направлен на укрепление сотрудничества в сфере безопасности между Японией и НАТО, а также на содействие стратегическому взаимодействию между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и Атлантическим регионом.

Пост нового посла Японии при НАТО занял Идзава Осаму, бывший посол в Сенегале, Кабо-Верде и Гамбии.

Посол Японии в Бельгии Миками Масахиро больше не является одновременно послом миссии Японии при НАТО.

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