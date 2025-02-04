В Японии почтили память жертв COVID-19 на судне Diamond Princess в пятилетнюю годовщину трагедии
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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Люди возложили цветы в порту Йокогама в префектуре Канагава, к югу от Токио, с молитвами о тех, кто умер после заражения COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, прибывшем в порт пять лет назад.
«Мы не допустим, чтобы гибель 14 человек оказалась напрасной», – заявил 69-летний Хирасава Ясухито, один из руководителей группы, сформированной из тех, кто в то время находился на судне.
«Мы надеемся, что изоляция на борту больше никогда не повторится», – сказал он, призвав к созданию системы, которая позволит пассажирам сойти на берег для лечения и карантина в случае вспышки инфекционного заболевания на судне.
Группа утверждает, что расследование японским правительством случаев заражения было недостаточным, и требует провести повторное расследование, чтобы не допустить повторения трагедии.
В феврале 2020 года на судне вспыхнуло массовое заражение. Из 3711 пассажиров и членов экипажа 712 заразились новым коронавирусом, 14 человек умерли от инфекции, включая человека, который скончался после возвращения домой на чартерном самолете.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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