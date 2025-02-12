НКО продолжает заботиться о домашних животных, лишившихся дома из-за землетрясения в Ното
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Нагоя, 10 февраля (Jiji Press). Некоммерческий центр по уходу за животными продолжает предоставлять убежище питомцам людей, которым пришлось эвакуироваться после мощного землетрясения на полуострове Ното более года назад.
Центр «Нихон добуцу кайго», расположенный в городе Гифу в центральной Японии, заботится о бездомных животных до тех пор, пока их хозяева не заберут их обратно, хотя другие подобные организации часто стремятся возвращать хозяевам домашних животных примерно через год после того, как они попадают к ним.
«Помощь домашним животным – это помощь людям, – говорит Ямагутим Цунэо, 73-летний глава некоммерческого центра в Гифу. – Я хочу принести хотя бы небольшую пользу».
В середине января 2024 года, после землетрясения в первый день Нового года, которое затронуло в основном префектуру Исикава в центральной Японии, в центр пришло электронное письмо, в котором отправитель спрашивал, можно ли оставить там собаку.
Собака, бордер-колли, жила в городе Исикава в регионе Утинада, где землетрясение вызвало сильное разжижение почвы. Хозяин оставил бордер-колли в своем разрушенном доме и ежедневно ездил из эвакуационного центра, чтобы заботиться о собаке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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