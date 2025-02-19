Люди выражают свою любовь к Кабосу, знаменитой собаке породы сиба-ину, после её смерти
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Сакура, префектура Тиба, 18 февраля (Jiji Press). Кабосу, собака породы сиба-ину, известная как модель логотипа криптовалюты, остаётся чрезвычайно популярной даже после её смерти в мае прошлого года: письма от поклонников поступают к ней со всей Японии.
Собаку из приюта в 2008 году взяла к себе 63-летняя Сато Ацуко, жительница города Сакура, префектура Тиба, к востоку от Токио.
Привлекательное изображение Кабосу, которое Сато разместила в своем блоге в 2010 году, принесло собаке всемирную популярность, а криптовалюта Dogecoin была создана с использованием Кабосу в качестве логотипа.
О её смерти, наступившей предположительно в возрасте 18 лет, сообщили Associated Press и многие другие средства массовой информации по всему миру.
Пост Сато на X, сообщающий о смерти Кабосу, получил более 100 000 реакций. Около 200 человек посетили прощальную церемонию, состоявшуюся в городе Нарита префектуры Тиба вскоре после смерти Кабосу, и людям пришлось ждать в очереди более часа, чтобы расписаться в книге соболезнований.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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