Люди выражают свою любовь к Кабосу, знаменитой собаке породы сиба-ину, после её смерти

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Сакура, префектура Тиба, 18 февраля (Jiji Press). Кабосу, ​​собака породы сиба-ину, известная как модель логотипа криптовалюты, остаётся чрезвычайно популярной даже после её смерти в мае прошлого года: письма от поклонников поступают к ней со всей Японии.

Собаку из приюта в 2008 году взяла к себе 63-летняя Сато Ацуко, жительница города Сакура, префектура Тиба, к востоку от Токио.

Привлекательное изображение Кабосу, ​​которое Сато разместила в своем блоге в 2010 году, принесло собаке всемирную популярность, а криптовалюта Dogecoin была создана с использованием Кабосу в качестве логотипа.

О её смерти, наступившей предположительно в возрасте 18 лет, сообщили Associated Press и многие другие средства массовой информации по всему миру.

Пост Сато на X, сообщающий о смерти Кабосу, ​​получил более 100 000 реакций. Около 200 человек посетили прощальную церемонию, состоявшуюся в городе Нарита префектуры Тиба вскоре после смерти Кабосу, ​​и людям пришлось ждать в очереди более часа, чтобы расписаться в книге соболезнований.

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