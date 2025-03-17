Японский астронавт Ониси прибыл на МКС
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Токио, 16 марта (Jiji Press). 49-летний японский астронавт Ониси Такуя и трое других астронавтов прибыли на Международную космическую станцию на космическом корабле Crew Dragon, что ознаменовало начало их долгосрочного пребывания там.
Примерно через 90 минут после стыковки космического корабля компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) с МКС был открыт соединительный люк.
Ониси первым вошел в МКС. Он обнял ожидавших членов экипажа МКС, радуясь прибытию.
«Я смог вернуться на МКС с большим запасом энергии, – сказал Ониси по-японски на церемонии, состоявшейся позже. – С завтрашнего дня я буду усердно работать над различными задачами, включая науку на (японском экспериментальном модуле) Кибо».
Это второй полёт Ониси, ранее он летал в космос в 2016 году. Миссия SpaceX Crew-10 была запущена из Космического центра имени Кеннеди NASA в американском штате Флорида 14 марта днём по местному времени.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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