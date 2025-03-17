Японский астронавт Ониси прибыл на МКС

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Токио, 16 марта (Jiji Press). 49-летний японский астронавт Ониси Такуя и трое других астронавтов прибыли на Международную космическую станцию ​​на космическом корабле Crew Dragon, что ознаменовало начало их долгосрочного пребывания там.

Примерно через 90 минут после стыковки космического корабля компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) с МКС был открыт соединительный люк.

Ониси первым вошел в МКС. Он обнял ожидавших членов экипажа МКС, радуясь прибытию.

«Я смог вернуться на МКС с большим запасом энергии, – сказал Ониси по-японски на церемонии, состоявшейся позже. – С завтрашнего дня я буду усердно работать над различными задачами, включая науку на (японском экспериментальном модуле) Кибо».

Это второй полёт Ониси, ранее он летал в космос в 2016 году. Миссия SpaceX Crew-10 была запущена из Космического центра имени Кеннеди NASA в американском штате Флорида 14 марта днём ​​по местному времени.

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