Генеральный секретарь НАТО посетит Японию 8 апреля
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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с 8 апреля совершит трёхдневный визит в Японию.
Рютте проведет переговоры с премьер-министром Исибой Сигэру. Япония и НАТО стремятся укрепить свои связи в условиях опасений по поводу администрации президента США Дональда Трампа, которая принижает союзников и единомышленников.
Это будет первый визит главы НАТО в Японию за два года. Исиба и Рютте, оба вступившие в должность в октябре прошлого года, встретятся лично впервые.
Они обмениваются мнениями о ситуации в Украине и в Восточной Азии и подтвердят сотрудничество в целях поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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