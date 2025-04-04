Генеральный секретарь НАТО посетит Японию 8 апреля

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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с 8 апреля совершит трёхдневный визит в Японию.

Рютте проведет переговоры с премьер-министром Исибой Сигэру. Япония и НАТО стремятся укрепить свои связи в условиях опасений по поводу администрации президента США Дональда Трампа, которая принижает союзников и единомышленников.

Это будет первый визит главы НАТО в Японию за два года. Исиба и Рютте, оба вступившие в должность в октябре прошлого года, встретятся лично впервые.

Они обмениваются мнениями о ситуации в Украине и в Восточной Азии и подтвердят сотрудничество в целях поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.

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