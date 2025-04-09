Япония надеется принять участие в инициативе НАТО по оказанию помощи Украине
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 апреля (Jiji Press). Министерство обороны Японии надеется координировать своё участие в инициативе НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU), заявил министр обороны Накатани Гэн генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, находящемуся с визитом в Японии.
В ответ Рютте заявил, что приветствует шаг Японии.
NSATU было создано в сентябре прошлого года для выполнения таких задач, как поставка и ремонт военной техники для Украины.
Накатани заявил, что участие Японии будет полезным, в том числе для извлечения уроков из вторжения России в Украину.
Представители министерства заявили, что министерство обороны Японии рассмотрит вопрос о том, каким образом оно будет участвовать в инициативе НАТО.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Японии пообещал продолжать поддержку Украины
- Япония ужесточает санкционный режим в отношении России
- Будапештский меморандум тридцать лет спустя: уроки геополитического соглашения
- Япония ужесточает санкционный режим в отношении России
- Украина обеспокоена наличием японских деталей в российском оружии
- США развернут космические силы в Японии
- Министерство обороны Японии на 2024 финансовый год запросило рекордную сумму в 7,7 трлн йен
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения