Япония надеется принять участие в инициативе НАТО по оказанию помощи Украине

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Министерство обороны Японии надеется координировать своё участие в инициативе НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU), заявил министр обороны Накатани Гэн генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, находящемуся с визитом в Японии.

В ответ Рютте заявил, что приветствует шаг Японии.

NSATU было создано в сентябре прошлого года для выполнения таких задач, как поставка и ремонт военной техники для Украины.

Накатани заявил, что участие Японии будет полезным, в том числе для извлечения уроков из вторжения России в Украину.

Представители министерства заявили, что министерство обороны Японии рассмотрит вопрос о том, каким образом оно будет участвовать в инициативе НАТО.

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