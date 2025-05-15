Россия проведёт учения в водах около спорного острова

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Токио, 14 мая (Jiji Press). Россия проинформировала Японию о том, что проведёт учения по стрельбам в водах к северу от острова Сикотан, одного из четырёх удерживаемых Россией островов в северо-западной части Тихого океана, на которые претендует Токио, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса.

Японское правительство заявило протест России, сказал Хаяси на пресс-конференции. В Японии эти четыре острова называются Северными территориями.

Учения пройдут с 15 мая по 15 июня в районе, включающем территориальные воды Японии.

«Наращивание военного присутствия России на Четырёх островах противоречит позиции нашей страны по этим островам и неприемлемо», – заявил Хаяси.

Он также сообщил, что российские власти продлили до 17 мая приостановление права мирного прохода иностранных военных кораблей и правительственных судов в водах вокруг Четырёх островов с первоначального периода до 1 мая, о чём было объявлено в апреле.

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