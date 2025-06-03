Япония вводит единый вид тюремного заключения
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Токио, 2 июня (Jiji Press). Япония объединила уголовные наказания в виде лишения свободы с принудительными работами и лишения свободы без принудительных работ, создав первый новый вид наказания с момента принятия Уголовного кодекса в 1907 году.
Изменения произошли после того, как 1 июня вступил в силу пересмотренный Уголовный кодекс, цель которого – снизить уровень рецидивизма за счет смещения акцента с наказания на реабилитацию и более гибкого обращения с заключенными путём сочетания тюремной работы и образования.
Пересмотренный Уголовный кодекс, принятый в июне 2022 года, предусматривает, что необходимые работы и образование могут быть назначены для улучшения и реабилитации заключенных. Труд больше не является обязательным для всех заключённых.
Согласно правительственному докладу о преступности, уровень рецидивизма в 2023 году составил 47 процентов. Рецидивисты составили около половины тех, кто подвергся полицейским мерам в последние годы.
Наказание в виде лишения свободы с привлечением к труду было проблематичным, поскольку заключённым порой было трудно найти достаточно времени для получения образования в целях реабилитации и профилактики рецидивов, поскольку они были заняты на тюремной работе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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