Официальный представитель НАТО: НАТО не обсуждает план открытия офиса в Токио

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Гаага, 25 июня (Jiji Press). НАТО в настоящее время не обсуждает план открытия офиса связи в Токио, сообщил представитель организации журналистам на месте проведения проходящего саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

Япония надеялась, что создание офиса связи укрепит её связи с НАТО, но теперь от этого плана, похоже, отказались.

24 июня чиновник заявил, что существует множество других способов укрепления отношений между Японией и НАТО.

План создания офиса связи появился весной 2023 года, и правительство Японии его поддержало. Однако Франция выступила против плана из-за опасений по поводу возможной ответной реакции со стороны Китая. Германия также с осторожностью отнеслась к этому плану.

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