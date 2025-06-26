Официальный представитель НАТО: НАТО не обсуждает план открытия офиса в Токио
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Гаага, 25 июня (Jiji Press). НАТО в настоящее время не обсуждает план открытия офиса связи в Токио, сообщил представитель организации журналистам на месте проведения проходящего саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.
Япония надеялась, что создание офиса связи укрепит её связи с НАТО, но теперь от этого плана, похоже, отказались.
24 июня чиновник заявил, что существует множество других способов укрепления отношений между Японией и НАТО.
План создания офиса связи появился весной 2023 года, и правительство Японии его поддержало. Однако Франция выступила против плана из-за опасений по поводу возможной ответной реакции со стороны Китая. Германия также с осторожностью отнеслась к этому плану.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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