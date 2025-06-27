НАТО и партнёры Индо-Тихоокеанского региона расширяют сотрудничество в сфере оборонной промышленности
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Гаага, 25 июня (Jiji Press). НАТО и четыре её партнёра в Индо-Тихоокеанском регионе заявили, что они будут укреплять сотрудничество в оборонной промышленности в условиях всё более опасной и непредсказуемой глобальной обстановки в сфере безопасности.
«Безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов взаимосвязана», – говорится в совместном заявлении НАТО, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, опубликованном на полях встречи лидеров НАТО в Гааге, Нидерланды.
Лидеры четырёх стран-партнёров были приглашены на саммит НАТО четвёртый год подряд. Однако на фоне напряженности на Ближнем Востоке лидеры Японии, Южной Кореи и Австралии пропустили мероприятие.
От Японии в саммите от имени премьер-министра Исибы Сигэру принял участие министр иностранных дел Ивая Такэси.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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