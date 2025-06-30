Япония успешно запустила последнюю ракету серии H-2A

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Танэгасима, префектура Кагосима, 29 июня (Jiji Press). Японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Рано утром 29 июня успешно запустила последнюю ракету H-2A с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

50-я ракета H-2A стартовал в 1:33 ночи и примерно через 16 минут вывела на запланированную орбиту спутник наблюдения за парниковыми газами и круговоротом воды в природе GOSAT-GW, получивший название Ibuki GW.

Запуск ознаменовал завершение программы H-2A, которая поддерживала космическое развитие Японии в течение 24 лет. Серия H-2A, которая достигла показателя успешности 49 из 50 запусков, будет снята с эксплуатации и полностью заменена серией H3.

«Мы надеемся осуществить запуски H3, пользуясь уже наработанным (благодаря серии H-2A) доверием», заявил на пресс-конференции Игараси Ивао, глава подразделения космических систем Mitsubishi Heavy.

Двухступенчатая жидкотопливная ракета H-2A была разработана Национальным агентством по развитию космического пространства Японии, которое теперь называется Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Первый блок H-2A был запущен в 2001 году.

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