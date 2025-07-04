Высшие офицеры оборонных ведомств Японии, США и Южной Кореи встретятся в Сеуле

Новости

Сеул, 3 июля (Jiji Press). Как стало известно, высшие офицеры Сил самообороны Японии, вооружённых сил США и Южной Кореи встретятся в Сеуле примерно 10 июля.

Это будет первая подобная встреча с тех пор, как президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вступил в должность в прошлом месяце. Предыдущая встреча состоялась в Токио в июле 2024 года.

В предстоящей встрече примут участие генерал Ёсида Ёсихидэ, начальник штаба Объединённого штаба Сил самообороны, генерал Дэн Кейн, председатель Объединённого комитета начальников штабов США, и адмирал Ким Мён Су, председатель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ожидается, что они обсудят ядерные и ракетные программы Северной Кореи и подтвердят приверженность своих стран укреплению сотрудничества в сфере безопасности.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме