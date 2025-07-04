Высшие офицеры оборонных ведомств Японии, США и Южной Кореи встретятся в Сеуле
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Сеул, 3 июля (Jiji Press). Как стало известно, высшие офицеры Сил самообороны Японии, вооружённых сил США и Южной Кореи встретятся в Сеуле примерно 10 июля.
Это будет первая подобная встреча с тех пор, как президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вступил в должность в прошлом месяце. Предыдущая встреча состоялась в Токио в июле 2024 года.
В предстоящей встрече примут участие генерал Ёсида Ёсихидэ, начальник штаба Объединённого штаба Сил самообороны, генерал Дэн Кейн, председатель Объединённого комитета начальников штабов США, и адмирал Ким Мён Су, председатель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.
Ожидается, что они обсудят ядерные и ракетные программы Северной Кореи и подтвердят приверженность своих стран укреплению сотрудничества в сфере безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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