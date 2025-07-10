Япония и Канада подписали соглашение об информационной безопасности
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Токио, 9 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его канадская коллега Анита Ананд подписали двустороннее соглашение об информационной безопасности.
На основе пакта, подписанного на встрече министров в Токио 8 июля и призванного облегчить обмен секретной информацией, две страны надеются укрепить сотрудничество в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях растущей гегемонии Китая и разработки Северной Кореей ракетного и ядерного оружия.
«Для нас было важно подписать соглашение в то время, когда геополитическая ситуация остаётся сложной», – заявил Ивая на пресс-конференции позднее в тот же день, добавив, что Япония хочет ещё больше укрепить сотрудничество с Канадой в области безопасности.
Ананд заявил: «Это важный шаг вперёд по всем направлениям. Он даёт Канаде и Японии инструменты, необходимые для укрепления нашего партнёрства в области безопасности, что крайне важно в эпоху глобальных вызовов».
Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его канадский коллега Марк Карни на встрече в июне подтвердили, что две страны в ближайшее время заключат соглашение об информационной безопасности и пакт, позволяющий взаимный экспорт оборонного оборудования.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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