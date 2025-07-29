Министр иностранных дел Южной Кореи посетит Японию

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Сеул, 28 июля (Jiji Press). Новый министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён посетит Японию 29-30 июля для переговоров со своим японским коллегой Ивая Такэси, сообщили правительства обеих стран.

Это первая зарубежная поездка Чо с момента его вступления в должность 21 июля, что свидетельствует о том, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, вступивший в должность в июне, уделяет приоритетное внимание отношениям с Японией во внешней политике.

Ожидается, что Ивая и Чо договорятся о поддержании тесной связи для укрепления двусторонних отношений и минимизации влияния внутренних проблем.

Вероятно, оба министра подтвердят развитие сотрудничества в области безопасности между своими странами и Соединёнными Штатами для противодействия военной угрозе со стороны Северной Кореи.

Они также могут обсудить предполагаемый визит президента Ли в Японию.

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