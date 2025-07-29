Министр иностранных дел Южной Кореи посетит Японию
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Сеул, 28 июля (Jiji Press). Новый министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён посетит Японию 29-30 июля для переговоров со своим японским коллегой Ивая Такэси, сообщили правительства обеих стран.
Это первая зарубежная поездка Чо с момента его вступления в должность 21 июля, что свидетельствует о том, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, вступивший в должность в июне, уделяет приоритетное внимание отношениям с Японией во внешней политике.
Ожидается, что Ивая и Чо договорятся о поддержании тесной связи для укрепления двусторонних отношений и минимизации влияния внутренних проблем.
Вероятно, оба министра подтвердят развитие сотрудничества в области безопасности между своими странами и Соединёнными Штатами для противодействия военной угрозе со стороны Северной Кореи.
Они также могут обсудить предполагаемый визит президента Ли в Японию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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