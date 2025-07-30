Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи подтвердили сотрудничество на первой встрече

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его новый южнокорейский коллега Чо Хён впервые встретились 29 июля и договорились о тесном взаимодействии в целях устойчивого развития двусторонних отношений, которые улучшаются в последние годы.

Они договорились продолжать сотрудничество, в том числе с Соединенными Штатами, в свете ухудшающейся обстановки безопасности вокруг этих двух азиатских стран, в том числе углубления военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Это первая зарубежная поездка корейского министра с момента вступления в должность 21 июля.

В ходе встречи, состоявшейся в Министерстве иностранных дел Японии в Токио, Ивая приветствовал тот факт, что между двумя странами поддерживается очень тесное общение с момента прихода к власти администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна.

Чо ответил, что он хочет развивать отношения с Японией, ориентируясь на будущее и основываясь на политике практической дипломатии.

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