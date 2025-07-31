Премьер-министр Японии и министр иностранных дел Южной Кореи пообещали укреплять связи
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Токио, 30 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён подтвердили приверженность двух стран содействию стабильным отношениям между ними.
В ходе встречи в офисе премьер-министра в Токио стороны также обсудили укрепление трёхстороннего сотрудничества между Японией, США и Южной Кореей.
Япония хочет поддерживать и развивать хорошие отношения с Южной Кореей, сказал Исиба корейскому министру, имея в виду укрепление связей при бывшем президенте Южной Кореи Юн Сок Ёле. Исиба добавил, что Токио также стремится к углублению трёхстороннего сотрудничества с Вашингтоном и Сеулом.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции, что Япония и Южная Корея – «важные соседи, которые должны работать вместе как партнёры над решением множества проблем, стоящих перед международным сообществом». Токио, по его словам, намерен продолжать взаимодействие с Сеулом, в том числе на высоком уровне.
В июне Исиба провёл свою первую личную встречу с преемником Юна, Ли Чжэ Мёном, на полях саммита «Большой семёрки» в Канаде. Они договорились выстраивать отношения, ориентированные на будущее, и продолжать «челночную дипломатию» взаимных визитов лидеров двух стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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