Суга и Ли договорились о дальнейшем развитии отношений между Японией и Южной Кореей
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Сеул, 31 июля (Jiji Press). Бывший премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён договорились о дальнейшем развитии отношений двух стран на основе подхода, ориентированного на будущее.
Суга, возглавляющий надпартийную группу японских законодателей, работающих над укреплением дружбы с Южной Кореей, и Ли встретились 30 июля в президентском офисе в Сеуле.
Среди участников из Японии был Нагасима Акихиса, генеральный секретарь группы законодателей и специальный советник премьер-министра Японии Исибы Сигэру.
Японская сторона передала Ли послание Исибы, в котором он выразил надежду на скорый визит в Японию нового президента Южной Кореи, поскольку Токио стремится сохранить практику взаимных визитов лидеров Японии и Южной Кореи.
Ли сказал, что обмены между южнокорейцами и японцами значительно расширяются, а также растут взаимное уважение и позитивное отношение друг к другу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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