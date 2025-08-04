Японский астронавт Юи прибыл на МКС
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Токио, 2 августа (Jiji Press). 55-летний японский астронавт Юи Кимия прибыл на Международную космическую станцию на американском космическом корабле Crew Dragon. С марта на МКС уже находится Ониси Такуя, также гражданин Японии.
11-й космический корабль Crew Dragon компании Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, на борту которого находились Юи и три его иностранных коллеги, был запущен ракетой Falcon 9 из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде 1 августа по местному времени.
Корабль Crew-11 отделился от ракеты через 10 минут после старта и состыковался с МКС ранним утром 2 августа. Запуск был отложен на сутки из-за непогоды.
49-летний Ониси, ныне командующий МКС, поприветствовал Юи, «дав пять» после открытия люка примерно через 80 минут после стыковки. Они обнялись и отпраздновали воссоединение.
На состоявшейся после этого церемонии Ониси приветствовал четырёх астронавтов. Юи выразил свою благодарность на английском языке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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