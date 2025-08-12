Японский астронавт Ониси вернулся на Землю

Новости

Токио, 10 августа (Jiji Press). Японский астронавт Ониси Такуя благополучно вернулся на Землю после примерно пяти месяцев пребывания на борту Международной космической станции.

Капсула Crew Dragon с 49-летним Ониси и другими астронавтами на борту приземлилась в водах у побережья штата Калифорния, США, около 12:33 по японскому времени.

Примерно через час после приземления люк капсулы открылся, и появился улыбающийся Ониси.

Для Ониси это был второй космический полёт и первый с 2016 года. Он находился на МКС с марта, а в апреле стал третьим японским командиром экипажа. 2 августа Ониси приветствовал на борту МКС 55-летнего Юи Кимия, который был отобран в отряд астронавтов Японии одновременно с ним.

Капсула Crew Dragon отделилась от МКС около 7:15 утра 9 августа по японскому времени. После входа в атмосферу она раскрыла парашют и приводнилась в море.

