Президент Южной Кореи посетит Японию для встречи с премьер-министром Японии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 августа (Jiji Press). Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетит Японию 23–24 августа, чтобы провести переговоры с премьер-министром Японии Исибой Сигэру, сообщили правительства Японии и Южной Кореи.
Это будет первый визит Ли в Японию с момента вступления в должность в июне.
В ходе визита Ли лидеры подтвердят свою приверженность устойчивому развитию двусторонних отношений в связи с тем, что в этом году обе страны отмечают 60-летие нормализации дипломатических отношений. Также состоится совместный ужин.
Исиба и Ли договорились продолжить так называемую «челночную дипломатию», предполагающую взаимные визиты в страны друг друга. На предстоящей встрече лидеры будут стремиться к укреплению двусторонних и трёхсторонних отношений с Соединёнными Штатами, учитывая гегемонистские устремления Китая и ядерные и ракетные разработки Северной Кореи.
Ли посетит Соединённые Штаты 24 августа, чтобы провести переговоры с президентом Дональдом Трампом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Оборонный бюджет Японии приближается к целевому показателю НАТО в 2% ВВП
- Министерство обороны Японии на 2024 финансовый год запросило рекордную сумму в 7,7 трлн йен
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию