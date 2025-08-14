Президент Южной Кореи посетит Японию для встречи с премьер-министром Японии

Новости

Токио, 13 августа (Jiji Press). Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён посетит Японию 23–24 августа, чтобы провести переговоры с премьер-министром Японии Исибой Сигэру, сообщили правительства Японии и Южной Кореи.

Это будет первый визит Ли в Японию с момента вступления в должность в июне.

В ходе визита Ли лидеры подтвердят свою приверженность устойчивому развитию двусторонних отношений в связи с тем, что в этом году обе страны отмечают 60-летие нормализации дипломатических отношений. Также состоится совместный ужин.

Исиба и Ли договорились продолжить так называемую «челночную дипломатию», предполагающую взаимные визиты в страны друг друга. На предстоящей встрече лидеры будут стремиться к укреплению двусторонних и трёхсторонних отношений с Соединёнными Штатами, учитывая гегемонистские устремления Китая и ядерные и ракетные разработки Северной Кореи.

Ли посетит Соединённые Штаты 24 августа, чтобы провести переговоры с президентом Дональдом Трампом.

