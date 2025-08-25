Премьер-министр Японии и президент Южной Кореи обещают содействовать развитию перспективных отношений между Японией и Южной Кореей

Новости

Токио, 23 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён договорились развивать отношения между двумя странами стабильным и перспективным образом, опираясь на фундамент, заложенный с момента нормализации дипломатических отношений 60 лет назад.

На встрече в офисе премьер-министра Японии в Токио Исиба заявил, что он поддерживает признание истории предыдущими кабинетами министров Японии, включая совместную декларацию Японии и Южной Кореи 1998 года, в которой Токио выразил раскаяние и принес извинения за колониальное правление Японии на Корейском полуострове во время войны.

«Надеюсь, мы сможем рука об руку двигаться к лучшему будущему»,– заявил Исиба на совместной пресс-конференции после встречи. Ли выразил надежду, что его визит в Японию станет началом пути к установлению подлинного доверия между народами двух стран.

Исиба и Ли приветствовали возобновление «челночной дипломатии» между Японией и Южной Кореей, или взаимных поездок лидеров двух стран в страны друг друга.

Лидеры двух стран согласились, что Япония, США и Южная Корея будут развивать трёхстороннее сотрудничество для противодействия военным угрозам со стороны Китая и альянсу между Северной Кореей и Россией.

