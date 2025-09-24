Япония, США и Южная Корея будут добиваться денуклеаризации Северной Кореи

Новости

Нью-Йорк, 22 сентября (Jiji Press). Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи в совместном заявлении заявили, что их страны будут стремиться к денуклеаризации Северной Кореи.

Они также подчеркнули своё неприятие любых попыток одностороннего изменения статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе, по-видимому, имея в виду усиливающиеся гегемонистские действия Китая.

Премьер-министр Японии Ивая Такэси и его коллеги из США и Южной Кореи Марко Рубио и Чо Хён выступили с заявлением после проведения трёхсторонней встречи в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Согласно заявлению, три официальных лица «подтвердили свою решительную приверженность полной денуклеаризации» Северной Кореи, «продолжая при этом прилагать усилия по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии».

Высокопоставленные дипломаты Японии, США и Южной Кореи выразили «серьёзную обеспокоенность» по поводу «растущего военного сотрудничества Северной Кореи с Россией», а также «вредоносных кибердействий северокорейских киберсубъектов и работников сферы информационных технологий».

