Министры стран «Большой семёрки» осуждают нарушения воздушного пространства России

Новости

Токио, 24 сентября (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» крупнейших демократий осудили нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии.

Последние вторжения российских военных самолётов в воздушное пространство «неприемлемы и могут подорвать международную безопасность», заявили министры Японии, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и США в совместном заявлении, опубликованном по итогам их встречи, состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Затем они подчеркнули сохраняющуюся приверженность стран «Большой семёрки» «работать сообща ради достижения прочного мира и сильной, независимой, суверенной и процветающей Украины, продолжая координировать свои действия с Соединёнными Штатами для предоставления Украине надёжных и прочных гарантий безопасности».

Министры также «подчеркнули неотложность облегчения огромных страданий граждан Газы посредством потока гуманитарной помощи и обеспечения освобождения всех заложников» и вновь «призвали к прекращению огня между Израилем и ХАМАС», говорится в заявлении.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме