Главы финансовых ведомств стран G7 обсуждают дальнейшие санкции против России

Токио, 1 октября (Jiji Press). Министры финансов стран «Большой семерки» крупнейших демократий провели онлайн-встречу, чтобы обсудить дальнейшие санкции, направленные против экспорта российской нефти.

«Мы обсудили меры по сокращению доходов России», – заявил журналистам после встречи министр иностранных дел Японии Като Кацунобу.

По словам Като, страны «Большой семёрки» разделяют позицию усиления давления на Россию. «Обсуждения были содержательными с точки зрения достижения справедливого и постоянного мира в Украине», – сказал он.

Като заявил, что выразил намерение Японии рассмотреть широкий спектр вариантов политики для финансовой поддержки Украины.

Когда в прошлом месяце финансовые руководители стран «Большой семёрки» проводили переговоры, Соединённые Штаты обратились к своим коллегам по «Большой семёрке» с просьбой ввести пошлины для Китая и Индии, которые продолжают закупать российскую нефть.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

