На Международной космической станции пройдут испытания производства сакэ
НовостиНаука Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 октября (Jiji Press). Dassai Inc., производитель сакэ из префектуры Ямагути на западе Японии, и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. заявили, что японская ракета H3 доставит ингредиенты для сакэ Dassai, а также оборудование для производства сакэ, разработанное этими двумя компаниями для использования в космосе.
На Международной космической станции японский астронавт Юи Кимия будет испытывать процесс приготовления сакэ в японском экспериментальном модуле «Кибо». Целью является производство сакэ на Луне в будущем.
В ходе испытаний оборудование, воспроизводящее гравитацию Луны, приготовит ферментированное рисовое пюре мороми путём смешивания риса, закваски кодзи и дрожжей с водой.
Мороми будет заморожено и отправлено на хранение, а уже к концу года его вернут на Землю. На Земле из него сделают сакэ, и всего 100 миллилитров этого сакэ будут проданы за 110 миллионов йен. Вырученные средства будут направлены на японский проект по развитию космонавтики.
Запуск седьмой ракеты H3 запланирован на 21 октября с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Спутники японской системы позиционирования «Митибики»: прорыв в будущее
- Японский стартап со второй попытки запустил на Луну лунный модуль
- Томми Ли Джонс в Японии: пятнадцать лет в роли инопланетянина
- Глава проекта «Хаябуса-2» выразил радость в связи с получением капсулы с космическим веществом от исследовательского зонда
- Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»
- Исследовательская группа выращивает бактерии из слоя возрастом 100 млн лет
- Японские исследователи выяснили, что бактерии могут выживать в космосе
- Японские исследователи обнаружили остатки одного из крупнейших кратеров в Солнечной системе
- Компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила зонд ОАЭ на Марс
- Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония стремится к расширению космического бизнеса
- Японская космическая программа: 50 лет со времени лунной миссии программы «Аполлон»
- Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора
- Японская космическая программа празднует юбилей