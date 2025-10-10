На Международной космической станции пройдут испытания производства сакэ

Новости

Токио, 9 октября (Jiji Press). Dassai Inc., производитель сакэ из префектуры Ямагути на западе Японии, и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. заявили, что японская ракета H3 доставит ингредиенты для сакэ Dassai, а также оборудование для производства сакэ, разработанное этими двумя компаниями для использования в космосе.

На Международной космической станции японский астронавт Юи Кимия будет испытывать процесс приготовления сакэ в японском экспериментальном модуле «Кибо». Целью является производство сакэ на Луне в будущем.

В ходе испытаний оборудование, воспроизводящее гравитацию Луны, приготовит ферментированное рисовое пюре мороми путём смешивания риса, закваски кодзи и дрожжей с водой.

Мороми будет заморожено и отправлено на хранение, а уже к концу года его вернут на Землю. На Земле из него сделают сакэ, и всего 100 миллилитров этого сакэ будут проданы за 110 миллионов йен. Вырученные средства будут направлены на японский проект по развитию космонавтики.

Запуск седьмой ракеты H3 запланирован на 21 октября с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

