Сотрудник онсэна пропал после вероятного нападения медведя в префектуре Иватэ
Мориока, префектура Иватэ, 16 октября (Jiji Press) – 16 октября около 11:15 в префектуральную полицию Иватэ поступило сообщение от сотрудников онсэна, расположенного в районе Вага города Китаками, о том, что пропал работник, занимавшийся уборкой. Прибывшие на место полицейские обнаружили следы крови на скале у входа в открытую купальню и под окружающими ограждениями. Возле ограждения нашли шерсть, предположительно животного происхождения, а также очки пропавшего 60-летнего мужчины, выполнявшего уборку, одну сандалию и разбросанный уборочный инвентарь. Полиция ведёт расследование, предполагая, что работника мог атаковать медведь и утащить.
Согласно данным полиции, камера видеонаблюдения зафиксировала, как сотрудник входил в купальню около 9:00 утра, однако его выход не был запечатлён.
8 октября в том же районе обнаружили тело мужчины, отправившегося в лес за грибами. Префектуральная полиция установила, что он стал жертвой нападения медведя.
