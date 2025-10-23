Премьер Такаити будет продвигать «ответственные активные бюджетные расходы» — единая налогово-социальная реформа через общенациональную конференцию — пересмотр трёх оборонных документов к концу следующего года — проект программной речи

Новости

Токио, 22 октября (Jiji Press) — Стал известен проект программной речи премьер-министра Такаити Санаэ, с которой она впервые выступит после вступления в должность. Для повышения доходов граждан кабинет заявляет: «Под принципом “ответственных активных бюджетных расходов” мы будем стратегически направлять бюджетные вливания». Для выработки единого решения по реформе налогов и социального обеспечения, включая систему «налогового вычета с выплатами», предлагается создать «общенациональную конференцию» с участием всех партий и экспертов. Проведение речи согласовывается на 24 октября.

В сфере безопасности курс на пересмотр трёх ключевых документов, объявленный на пресс-конференции 21 октября, предполагает завершение работы к концу следующего года. По действующей цели доведения оборонных и сопутствующих расходов до 2% ВВП к 2027 финансовому году подчёркивается намерение принять опережающие меры уже в текущем году.

В части бюджетной политики подчёркивается установка «экономика — основа бюджета». Правительство намерено активно инвестировать в передовые отрасли — искусственный интеллект, полупроводники и др. — и создать «Конференцию по стратегии роста Японии» для дальнейшего ускорения экономического развития. Отдельно заявлено о стремлении укрепить доверие рынков за счёт снижения отношения госдолга к ВВП.

В отношении политики по иностранцам отмечается: «Граждане испытывают беспокойство из-за противоправных действий части иностранцев». При этом, «чётко разграничивая подобные меры и ксенофобию», кабинет будет продвигать пересмотр правил приобретения земли.

По концепции «вице-столицы», продвигаемой вошедшей в коалицию Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии), правительство «ускорит рассмотрение распределения обязанностей и функций между столицей и вице-столицей». Борьба с ростом цен названа «наивысшим приоритетом»; с учётом меньшинства правящей партии в обеих палатах премьер призовёт оппозицию «объединить усилия ради экономических мер по защите жизни граждан» и скорейшего принятия дополнительного бюджета на 2025 финансовый год.

В ответ на американские тарифные меры заявлена подготовка ликвидностной поддержки для малого и среднего бизнеса и готовность «сделать всё возможное для смягчения последствий». Китай обозначен как «важный сосед», при этом «сохраняются вопросы, вызывающие озабоченность в сфере безопасности и экономической безопасности»; курс — на всестороннее продвижение «стратегических взаимовыгодных отношений» через диалог на высшем уровне.

