Япония успешно запустила новый корабль снабжения на ракете H3
Танэгасима, префектура Кагосима, 26 октября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило ракету H3 с первым модулем недавно разработанного транспортного корабля HTV-X.
Седьмая ракета H3 была запущена из Космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 9 утра, а грузовой корабль был выведен на целевую орбиту примерно через 14 минут после старта.
По данным JAXA, полёт HTV-X к МКС проходит в плановом порядке, в том числе солнечные панели развёрнуты в соответствии с планом. Корабль доставит продовольствие и другие грузы, а также оборудование для экспериментов астронавтам, находящимся на МКС.
55-летний японский астронавт Юи Кимия, который сейчас находится на МКС, должен поймать корабль с помощью роботизированной руки незадолго до 1:00 ночи 30 октября по японскому времени.
Президент JAXA Ямакава Хироси заявил на пресс-конференции, что запуск HTV-X «демонстрирует важную роль, которую должна играть Япония, а также является важной обязанностью, которую она должна выполнить в международном проекте, связанном с МКС, и (сегодняшний успешный запуск) имеет огромное значение, поскольку теперь виден путь к достижению этой цели».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
