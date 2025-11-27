Руководитель филиала организации якудза заявил в суде, что невиновен в убийстве президента компании «Гёдза-но осё»

Новости

Киото, 26 ноября (Jiji Press). На первом судебном заседании один из высокопоставленных членов якудза не признал себя виновным по обвинению в убийстве главы сети ресторанов по продаже пельменей гёдза «Гёдза-но осё» в Киото на западе Японии в 2013 году.

«Я определённо невиновен» в расстреле Охигаси Такаюки, которому тогда было 72 года и который являлся президентом Ohsho Food Service Corp., заявил Танака Юкио, 59-летний руководитель филиала Кудокай, официально признанной опасной группировки якудза.

В своём вступительном заявлении прокуроры заявили, что тип ДНК, обнаруженный в двух окурках, собранных на месте происшествия, полностью совпадает с ДНК обвиняемого. Они также отметили, что видеозапись показала, что человек, рост, телосложение и походка которого напоминали обвиняемого, находился рядом с домом жертвы за день до убийства.

Сторона ответчика ответила, что представленные доказательства «не имеют решающего значения» для подтверждения обвинения, указав на их косвенный характер. Предлагая планы по доказательству алиби, она утверждала, что в день стрельбы подсудимый мог находиться в префектуре Фукуока на юго-западе Японии.

Судебный процесс в окружном суде Киото под председательством судьи Нисикавы Ацуси будет сосредоточен на том, действительно ли Танака убил Охигаси, поскольку прямая связь между ними не подтверждена, а мотив убийства неясен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме