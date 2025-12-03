Министр обороны Японии провёл инспекцию Группы космических операций Сил самообороны

Новости

Токио, 2 декабря (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро посетил базу Футю Воздушных сил самообороны, в основном для проверки работы Группы космических операций, которая контролирует космическую деятельность.

В ходе визита на базу в пригороде Токио Коидзуми был проинформирован о текущей ситуации и проблемах.

«Усиливается развитие технологий, направленных на подавление и выведение из строя спутников других стран», – заявил Коидзуми журналистам, выразив намерение продолжать совершенствовать возможности Японии в области наблюдения.

Министерство обороны проводит политику укрепления своих возможностей, осознавая растущую значимость космической сферы для национальной безопасности и поддержания основ жизни людей.

Министерство также намерено реорганизовать Воздушные силы самообороны в Аэрокосмические и преобразовать Группу космических операций в Корпус космических операций в 2026 финансовом году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

