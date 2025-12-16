Произведен запуск малого демонстрационного спутника JAXA

Новости

Токио, 15 декабря (Jiji Press). По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), 14 декабря американская компания Rocket Lab Corp. успешно запустила демонстрационный спутник для Японского агентства аэрокосмических исследований.

Спутник RAISE-4 (Right-Innovative Payload Destitute Satellite-4) был запущен на ракете Electron компании Rocket Lab со стартового комплекса 1 этой компании в Новой Зеландии.

Спутник RAISE-4 оснащён компонентами и оборудованием, разработанными компаниями NTT Inc., Mitsubishi Electric Corp. и другими, включая японские космические предприятия, в рамках инновационной программы демонстрации спутниковых технологий, проводимой JAXA.

Программа призвана предоставить университетам и компаниям возможность проверить, можно ли использовать их компоненты и оборудование в космосе и для запуска микроспутников.

Ранее подобные демонстрационные спутники запускались с использованием небольших японских ракет «Эпсилон». Однако ракета-носитель «Эпсилон-6», на борту которой находился спутник RAISE-3 и другие спутники, потерпела неудачу в октябре 2022 года.

