Японский астронавт Сува отправится в свою первую космическую миссию примерно в 2027 году

Токио, 9 января (Jiji Press). Японский астронавт Сува Макото отправится на длительное пребывание на Международной космической станции примерно в 2027 году, что станет его первой космической миссией, заявил министр науки Мацумото Ёхэй на пресс-конференции.

49-летний Сува, бывший сотрудник Всемирного банка, и 30-летняя Ёнэда Аю, бывшая врач Японского Красного Креста, были отобраны в качестве кандидатов в астронавты в 2023 году в рамках первого за 13 лет набора на эту позицию, проводимого Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Они получили сертификат астронавта в октябре 2024 года после завершения базовой подготовки.

На пресс-конференции в Токио 9 января Сува заявил, что он «рад и польщён» возможностью полететь в космос.

«Я продолжу работу своих предшественников, а затем передам эстафету своему преемнику», – сказал он.

