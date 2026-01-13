Японский астронавт Сува отправится в свою первую космическую миссию примерно в 2027 году
НовостиНаука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 января (Jiji Press). Японский астронавт Сува Макото отправится на длительное пребывание на Международной космической станции примерно в 2027 году, что станет его первой космической миссией, заявил министр науки Мацумото Ёхэй на пресс-конференции.
49-летний Сува, бывший сотрудник Всемирного банка, и 30-летняя Ёнэда Аю, бывшая врач Японского Красного Креста, были отобраны в качестве кандидатов в астронавты в 2023 году в рамках первого за 13 лет набора на эту позицию, проводимого Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).
Они получили сертификат астронавта в октябре 2024 года после завершения базовой подготовки.
На пресс-конференции в Токио 9 января Сува заявил, что он «рад и польщён» возможностью полететь в космос.
«Я продолжу работу своих предшественников, а затем передам эстафету своему преемнику», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Спутники японской системы позиционирования «Митибики»: прорыв в будущее
- Японский стартап со второй попытки запустил на Луну лунный модуль
- Томми Ли Джонс в Японии: пятнадцать лет в роли инопланетянина
- Глава проекта «Хаябуса-2» выразил радость в связи с получением капсулы с космическим веществом от исследовательского зонда
- Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»
- Исследовательская группа выращивает бактерии из слоя возрастом 100 млн лет
- Японские исследователи выяснили, что бактерии могут выживать в космосе
- Японские исследователи обнаружили остатки одного из крупнейших кратеров в Солнечной системе
- Компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила зонд ОАЭ на Марс
- Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония стремится к расширению космического бизнеса
- Японская космическая программа: 50 лет со времени лунной миссии программы «Аполлон»
- Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора
- Японская космическая программа празднует юбилей